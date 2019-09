Schwarzenegger contro Trump sul cambiamento climatico

WASHINGTON - Arnold Schwarzenegger è con Mick Jagger in prima linea contro Donald Trump e le sue politiche ostili verso la lotta all'inquinamento e ai cambiamenti climatici: «Il presidente americano non può cancellare con un tratto di pennarello decenni di progresso per rendere l'aria più pulita».

E se la rock star, dalla Biennale di Venezia, ha denunciato con forza l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, la star di Hollywood se la prende per la decisione del tycoon di dichiarare guerra alla California per l'accordo raggiunto con alcuni big dell'auto. Accordo che prevede la produzione di veicoli con emissioni inquinanti inferiori rispetto agli standard previsti a livello federale.

«È sbagliato, antiamericano ed è un affronto a principi di vecchia data sostenuti anche dai conservatori», scrive Schwarzenegger, in un editoriale pubblicato dal Washington Post. L'attore, nonché ex governatore del Golden State, sostiene che Trump non può cancellare i progressi fatti in campo delle politiche ambientali e che la California è stata sempre in prima fila nella battaglia per l'aria pulita sin dai tempi di Ronald Reagan.

«Per qualche motivo - dice - l'amministrazione Trump è fortemente determinata a portare indietro anni di storia e progresso. Non so se sia per meschinità politica, per miopia o semplicemente per gelosia».

Le critiche di Schwarzenegger seguono quelle di Jagger, che dalla platea del Festival di Venezia ha bacchettato il presidente americano per aver lasciato gli accordi sul clima di Parigi. «Al momento - aveva spiegato - siamo in una situazione difficile specialmente negli Usa, dove tutti i controlli ambientali in vigore sono stati ridotti dall'attuale amministrazione al punto da essere spazzati via».

Il frontman dei Rolling Stones ha anche aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero guidare il mondo in fatto di controlli ambientali: "Purtroppo hanno deciso di andare in direzione opposta".