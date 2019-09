Quei ragazzi perduti delle metropoli Usa: «Per loro la scelta è la strada o la violenza»

SAN FRANCISCO - Scappano da case problematiche da giovanissimi, e trovano casa negli stabilimenti abbandonati e nelle tendopoli abusive. Una vita, la loro, che si srotolerà fra droghe, abusi di vario tipo e che spesso sfocerà nel crimine o - nei casi peggiori - in un delitto. Gli adolescenti della strada, o i ragazzi perduti come li chiama qualcuno, restano una realtà forte nelle metropoli degli Stati Uniti.

A riesaminare il fenomeno il recente "Those Who Wander" ("I vagabondi", ndr) scritto da Vivian Ho, reporter del San Francisco Chronicle. Il libro parte da un fatto di cronaca nera locale per aprire una discussione più universale sul fenomeno.

Il caso è quello del brutale duplice omicidio, avvenuto a San Francisco nel 2015: gli assassini tre giovanissimi senzatetto che dopo aver rapinato una 23enne l'hanno uccisa a colpi di pistola. Quella stessa sera il baby-branco ha poi freddato anche un 63enne, rubandogli poi l'automobile

«Un ragazzo selvatico», uno psicologo aveva etichettato così il 24enne a capo del gruppetto, svezzato a latte e Lsd dai genitori quando era ancora in fasce e finito nella tossicodipendenza già a 11 anni. «È cresciuto senza tutte quelle cose fondamentali che un bambino dovrebbe avere», aveva affermato in aula il suo avvocato. Un caso estremo, sì, ma senz'altro non isolato.

A San Francisco, spiega Ho, così come in altre grandi città Usa i baby-clochard sono un realtà che non viene affrontata come si dovrebbe. L'opinione pubblica li ritiene "ragazzacci" e non riserva loro alcuna empatia, perché non aderiscono ai canoni prestabiliti del "barbone": un reietto, spesso in là con gli anni, finito in disgrazia e senza possibilità di redenzione.

I giovani, invece, vengono visti come semplici vagabondi o sbandati. Degli sfaccendati, pigri che potrebbero trovarsi un lavoro e rimettersi in piedi, se davvero lo volessero. Questo tipo di pensiero però è tanto dannoso quanto sbagliato.

«Per molti di loro la scelta è la strada o restare in una casa dove sono a rischio costante, per le reiteate violenze sessuali di uno zio o per le percosse di una madre violenta, come capitava a me», racconta Christian Garmisa-Calinsky che gestisce un'organizzazione no-profit per aiutare i ragazzi di strada a San Francisco, «l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di toglierli dalla strada. Lì ci si finisce non solo in seguito a situazioni familiari difficili, storie di droga e problemi mentali, ma perché il sistema non fa nulla e finisce per abbandonarli».