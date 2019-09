E-sigarette, funzione polmonare a rischio

HUSTON - Le sigarette elettroniche distruggono la funzione polmonare ed espongono a rischio infezioni interferendo con la funzione immunitaria dei polmoni.

Lo suggerisce uno studio condotto su animali presso il Baylor College of Medicine di Huston (Texas) che contribuisce a generare preoccupazioni sull'uso della sigaretta elettronica. Pubblicato sul Journal of Clinical Investigation, lo studio è stato condotto su topolini.

Gli esperti hanno confrontato l'esposizione a fumo da sigarette normali, fumo da sigarette elettroniche e vapori dei solventi delle sigarette elettroniche ma senza nicotina su tre gruppi di topolini per 4 mesi di seguito, che corrispondono nell'uomo a molti anni di fumo.

È emerso che la superficie dei polmoni (l'epitelio polmonare) viene danneggiata sia dal normale fumo, sia da quello della sigaretta elettronica, sia anche, sia pur in modo diverso, dai vapori della sigaretta elettronica senza nicotina (solo con i solventi commercialmente in uso per il loro funzionamento). Anche la funzione immunitaria dei polmoni, in particolare i 'macrofagi' che sono cellule 'spazzine' presenti sull'epitelio polmonare, è disturbata dai vapori della sigaretta elettronica, con o senza nicotina.

«In sintesi i nostri risultati sperimentali rivelano che, indipendentemente dalla nicotina, l'inalazione cronica dei vapori delle sigarette elettroniche distrugge la normale funzione polmonare e riduce la capacità delle cellule immunitarie residenti nei polmoni di rispondere alle infezioni, aumentando la suscettibilità a malattie quali l'influenza - ha dichiarato l'autore Farrah Kheradmand - I nostri risultati suggeriscono l'importanza di fare ulteriori ricerche sui solventi usati nelle sigarette elettroniche».