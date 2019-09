È panda-mania, ma è scontro fra Cina e Hong Kong

BERLINO - Dal frullatore di immagini e notizie che hanno accompagnato la comparsa dei primi due panda nati in Germania è emersa anche la controversa dimensione politico-diplomatica di questo caso mediatico: si sono levate richieste di attribuire ai due cuccioli gemelli nomi che richiamino le violazioni dei diritti civili in Cina e di annullare una visita che la cancelliera Angela Merkel compie questa settimana a Pechino.

La nascita è avvenuta sabato ed è stata annunciata lunedì dal rinomato zoo di Berlino: i cuccioli di panda - meno di due etti rosa e senza pelo, dal sesso incerto e per ora ciechi - hanno impazzato sui media tedeschi e di tutto il mondo suscitando tenerezza soprattutto per i gesti con cui la mamma Meng Meng li ha accuditi.

A guastare l'idillio però è rimbalzata da Hong Kong la richiesta del leader-attivista per i diritti civili Joshua Wong di chiamare i due cuccioli "Democrazia" e "Libertà", in modo da "mandare un chiaro segnale alla Cina".

Pechino notoriamente concede questi rari animali a Paesi con cui vuole stringere relazioni strategiche come la Germania nell'ambito della cosiddetta "diplomazia dei panda", ha ricordato il sito del quotidiano Bild. Nel caso di Meng Meng e del consorte Jiao Qing arrivati in pompa magna due anni fa sulla base di un accordo del 2015, si tratta di un "affitto" a 800 mila euro l'anno per entrambi.

L'orso con le occhiaie, emblema nazionale cinese, è dichiaratamente utilizzato per suscitare simpatie, come disse una portavoce dell'ambasciata cinese negli Usa due anni fa, ricorda la Bild chiedendo che i due panda vengano chiamati "Hong" e "Kong" in onore delle proteste anti-cinesi nel territorio autonomo. Il panda è uno «strumento per il dominio geopolitico della Cina», ha sostenuto il Wall Street Journal.

La Bild ha suggerito a Merkel di comunicare la scelta di questi nomi durante la visita che compie da giovedì alla testa di una grande delegazione economica. Più radicale la richiesta del portavoce per la politica estera del partito di opposizione dei Liberali (Fdp), Bijan Djir-Sarai: rinvia o annullare il viaggio, viste le «eclatanti violazioni dei diritti umani e civili in Cina e la brutale azione a Hong Kong e la violenza contro gli uiguri».

keystone-sda.ch/ (ZOO BERLIN HANDOUT)