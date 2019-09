Alle Bahamas «si vedono morti per le strade»

NASSAU - «Danni catastrofici. Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti» per le strade delle isole di Abaco, ma «non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi».

Lo afferma il ministro degli esteri delle Bamahas, Darren Henfield, parlando delle conseguenze dell'uragano Dorian secondo quanto riportato dai media statunitensi.

Una «devastazione senza precedenti» - «La devastazione» nelle isole di Abaco, alle Bahamas, «è senza precedenti. La nostra attenzione è ora per le operazioni di salvataggio», aggiunge via Twitter il primo ministro bahamiano, Hubert Minnis, aggiornando su Dorian, l'uragano più forte ad abbattersi sulle isole nella storia moderna.

Dorian spegne l'isola più popolosa - Intanto, New Providence è rimasta al buio. L'isola più popolosa delle Bahamas è infatti alle prese con un black out totale. I soccorritori sono al lavoro per cercare di ripristinare l'elettricità ma stanno incontrando molte difficoltà a causa delle inondazioni sull'isola.

Dorian perde forza e scende a categoria 4 - Mentre si trova ancora sulle Bahamas, Dorian ha perso forza ed è sceso alla categoria 4. Il ciclone si muove lentamente verso la costa della Florida. I venti di Dorian sono a 155 miglia all'ora, circa 249,4 chilometri all'ora. Un uragano è considerato di categoria 5 quando i venti sono di 157 miglia all'ora. Dorian si muove lentamente a circa 1,6 chilometri all'ora. L'uragano dovrebbe arrivare sulle coste della Florida a categoria 4.