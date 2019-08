Incendi in Amazzonia: Berlino minaccia dazi per il Brasile

BERLINO - «Il Brasile si è impegnato con l'accordo del Mercosur per una politica forestale sostenibile» ma «se queste misure non dovessero essere mantenute, potrebbero non esserci le agevolazioni doganali concordate»: lo ha dichiarato la ministra dell'agricoltura tedesca Julia Klöckner in un'intervista stamani su Welt.

Di questo argomento «ne parlerò direttamente con la mia controparte brasiliana nella sua visita in Germania», ha proseguito la ministra del partito cristiano democratico.

La dichiarazione di Klöckner fa eco a quanto già espresso nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri Heiko Maas, socialdemocratico. L'accordo del Mercosur, ancora in via di ratifica, potrebbe essere usato come strumento di pressione per spingere il Brasile a rispettare le clausole di sostenibilità ambientale e il rimboschimento del territorio, sostengono i due ministri tedeschi.