Difensori dei diritti umani sotto attacco in Afghanistan

KABUL / LONDRA - Benché molti credano che la guerra sia finita in Afghanistan, il Paese asiatico è impantanato in un conflitto tra insorti e governo centrale che, lo scorso anno, ha registrato il più alto numero di vittime civili dal 2009 a questa parte: più di 3’800, cui si aggiungono oltre 7mila feriti. Tutta la popolazione patisce per la diffusa assenza di sicurezza, ma chi si occupa di difesa dei diritti umani in un territorio in cui questi ultimi sono particolarmente a rischio è più esposto di altri.

Lo denuncia Amnesty International, che nel suo ultimo rapporto “Defenceless Defenders” (“Difensori indifesi”) lamenta «attacchi sempre più violenti», «intimidazioni, molestie e minacce» ai danni degli attivisti per i diritti umani ad opera di talebani e Stato islamico ma anche del governo. Quando non si rende direttamente protagonista di intimidazioni, sottolinea l’organizzazione non governativa, l’esecutivo di Kabul manca comunque di indagare sui crimini segnalati e di difendere adeguatamente chi si impegna per i diritti umani in Afghanistan.

«Questo è uno dei momenti peggiori in cui essere un attivista per i diritti umani in Afghanistan», afferma il vicedirettore di Amnesty International per l’Asia Meridionale, Omar Waraich, citato dalla Ong. L’appello al governo afghano - oltre ad astenersi da qualsiasi minaccia verso chi lotta, per esempio, per la libertà di espressione - è a «rispettare, proteggere e sostenere gli attivisti e indagare sulle minacce e gli attacchi contro di loro». La comunità internazionale, invece, «deve fare un passo avanti e dare alla comunità dei difensori dei diritti umani afghana il sostegno di cui ha urgente bisogno».