Dalla California alle Hawaii in paddleboard, impresa riuscita

HONOLULU - Ha compiuto una vera impresa, lo spagnolo Antonio de la Rosa, che ha trascorso la sua estate nell'Oceano Pacifico, remando dalla California alle Hawaii.

A de la Rosa, originario di Valladolid, in Spagna, ci sono voluti 76 giorni per pagaiare per oltre 4 mila chilometri sopra una speciale paddleboard, una tavola simile a quella del surf ma più spessa e più lunga, che si usa con una pagaia apposita per la propulsione. La tavola usata da de la Rosa è stata realizzata ad hoc, lunga più di 6 metri e dotata di una piccola cabina e pannelli solari.

Il paddleboard, giunto sabato a Honolulu, ha resistito a condizioni meteorologiche avverse, anche quando l'uragano Flossie è passato a circa 200 chilometri di distanza. Per nutrirsi, lo spagnolo ha mangiato cibi disidratati, usando acqua riscaldata, e talvolta ha pescato.

Nel suo viaggio nell'oceano, de la Rosa ha pagaiato dalle 8 alle 10 ore al giorno e ha dormito tutte le sere, tuttavia era sempre stanco perché si svegliava ogni ora per controllare la sua attrezzatura. È il tipo di avventura che lui adora. «Mi piace perché è difficile», ha dichiarato lo spagnolo, parlando dalle Hawaii.

L'atleta ha detto di essere rimasto deluso dal vedere attrezzi da pesca e rifiuti in mare ogni giorno del suo viaggio, comprese reti e lenza. Per la sua impresa, ha usato un dispositivo di localizzazione per registrare ogni minuto del suo viaggio, che ha definito un record perché ritiene che nessuno abbia mai fatto ciò che ha realizzato. È un record perché «io lo certifico», ha detto con una risata.