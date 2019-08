L'incendio è vero, le foto un po' meno

Gli incendi in Amazzonia stanno preoccupando (quasi) tutto il mondo. Dall’inizio dell’anno ne sono stati registrati più di 75’000, il numero più alto dal 2013, e quasi il doppio del 2018. Appena la notizia ha cominciato a circolare, soprattutto sui social network, si è subito diffusa, grazie anche alle immagini spettacolari che accompagnavano spesso gli articoli o le riflessioni.

Fotografie che però, ad un’analisi più attenta, si sono rivelate in gran parte non attuali o addirittura errate. L’immagine forse più famosa, quella della foresta che brucia vista dall’alto, con una coltre di fumo grigia che si alza verso il cielo, risale infatti al 2012. Era stata pubblicata per la prima volta sulla rivista Nature, sempre in merito agli incendi nella foresta pluviale, come ricorda il sito anti bufale snopes.com. La fotografia ha persino tratto in inganno Leonardo di Caprio, che l’ha pubblicata su Instagram.

Anche un’altra immagine che compare spesso nei post riguardanti l’Amazzonia non è proprio attuale: la fotografia che ritrae una striscia di fuoco in mezzo alla foresta risale infatti al 1989. Quest’ultima ha tratto in inganno anche Logan Paul, famoso youtuber. Alcune immagini che circolano online non sono neppure state scattate in Amazzonia. Come quelle, già piuttosto famose, degli animali uccisi o spaventati dal fuoco.

Le foto dunque non sono state falsificate, gli incendi sono reali, ma la maggior parte di quelle che si possono trovare sui social network non sono attuali.

Keystone