Derubati in spiaggia? A Barcellona non ti lasciano "in mutande"

BARCELLONA - La polizia municipale di Barcellona corre ai ripari. Troppo spesso in spiaggia i turisti sono vittime di furti: dopo un bel bagno si ritrovano privi di telefono, vestiti e denaro e con il solo costume e a piedi nudi si devono arrangiare per tornare in albergo o a casa, distanti anche diversi chilometri.

Come riporta El País, da alcuni anni le pattuglie della Guàrdia Urbana sono state incaricate di distribuire un kit di emergenza a chi si trova in difficoltà. A disposizione ci sono un paio di pantaloni, una maglietta, un paio di infradito e un biglietto della metropolitana.

Si evita così la vergogna di dover girare seminudi o addirittura senza nulla addosso, come nel caso dei naturalisti, numerosi e spesso presi di mira dai borseggiatori sulle spiagge di Sant Sebastià o Mar Bella.

La polizia è giunta a questa soluzione per l’aumento esponenziale dei furti. Se per l'intera stagione estiva del 2016 la polizia ha distribuito 120 kit, dall'inizio dell'estate, ovvero il 27 maggio, quest'anno sono già stati distribuiti 174 pacchetti.

Gli agenti si occupano anche della denuncia ed eventualmente di contattare il consolato. Dato che nonostante un numero maggiore di persone impiegate non si riesce a far diminuire i furti questa soluzione vuole far affrontare il disagio con maggiore dignità.

