C'è l'accordo per aiutare l'Amazzonia

BIARRITZ - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi a Biarritz (F) che i leader del G7 sono d'accordo per «aiutare al più presto i paesi colpiti» dagli incendi della foresta in Amazzonia.

Anche Papa Francesco, al termine dell'Angelus domenicale, ha rivolto un pensiero alla tragedia che sta avendo luogo in Sudamerica. «Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché, con l'impegno di tutti, siano domati al più presto. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta».