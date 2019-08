BRASILIA - «È urgente che i governi dei Paesi amazzonici, specialmente il Brasile, prendano misure serie per salvare una regione chiave per il Pianeta, l'Amazzonia. Non è il tempo per deliri e débacle nei giudizi e nei discorsi»: lo si legge in una nota ufficiale della Conferenza episcopale brasiliana (Cnbb) pubblicata sul proprio sito web.

La Conferenza ha lanciato il movimento «Alza la tua voce per l'Amazzonia», ritenuto «indispensabile, contro le incomprensioni e le scelte sbagliate».