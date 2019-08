Trump a Israele: impedisca la visita delle due deputate americane

WASHINGTON - Secondo il presidente americano Donald Trump, Israele dovrebbe impedire a due parlamentari democratiche americane di visitare il paese.

L'intervento di Trump avviene mentre il primo ministro e altri alti funzionari israeliani hanno fatto sapere che intendono riconsiderare la decisione di autorizzare la visita in Israele la prossima settimana delle parlamentari Ilhan Omar e Rashida Tlaib. Entrambe le parlamentari sono apertamente critiche della politica israeliana nei confronti dei palestinesi.

Israele, ha affermato Trump via Twitter, «mostrerebbe grande debolezza se consentisse a Omar e Tlaib la visita. Loro odiano Israele e tutti gli ebrei e non c'è nulla che possa esser detto o fatto per far cambiar loro idea».

Omar e Tlaib fanno parte con Alexandria Ocasio-Cortez e Ayanna Pressley della cosiddetta "squad", ovvero sono le quattro deputate democratiche, progressiste e di colore che Donald Trump ha ripetutamente preso di mira sui social network, accusandole di essere contro Israele e gli Usa e pro terrorismo e invitandole a tornare «nei posti corrotti e infestati dal crimine da cui sono venute», ignorando forse che tre di loro sono nate negli Usa e una ci vive da 10 anni.