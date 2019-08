Monopattini elettrici: a Milano dovranno sparire «entro tre giorni»

MILANO - I monopattini elettrici noleggiabili con un’app hanno ormai invaso le principali città europee, che corrono ai ripari come possono per contrastare i principali problemi causati da questi mezzi, in particolare parcheggi selvaggi, conflitti con gli altri utenti della strada e incidenti. Parigi ha imposto multe per chi viaggia sui marciapiedi, Helsinki ha creato delle aree dedicate in cui lasciare le trottinette dopo l’uso e la Germania ha stabilito dei limiti per l’alcolemia dei conducenti.

Ora, anche la vicina Milano prova ad affrontare il problema dopo che, da ottobre a oggi, sette società di noleggio hanno sparpagliato i loro mezzi in città. E lo fa con una misura estrema: tutti i monopattini dovranno sparire dalle strade «entro tre giorni». Come riporta il Corriere della Sera, ieri il Comune ha infatti inviato una lettera alle aziende responsabili intimando lo stop delle attività fino a che non siano pronti i necessari bandi e sia posata la segnaletica prevista dalla legge.

Il riferimento è a un decreto firmato a giugno dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che consente il transito nelle aree pedonali, sulle piste ciclabili e nelle zone 30 km/h, ma prevede l’installazione di appositi cartelli. L’utilizzo dei monopattini elettrici è inoltre limitato ai maggiorenni e ai minorenni in possesso del patentino per i ciclomotori. Esplicitamente vietato l’utilizzo dei marciapiedi a Milano, dove sono previste multe dai 26 euro in sù.