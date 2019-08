Da Walmart: «Mi serve un'arma per uccidere 200 persone»

TALLAHASSEE - Un uomo in Florida ha mobilitato la polizia dopo aver chiesto ad un commesso della catena di supermercati Walmart di acquistare un'arma capace di «uccidere 200 persone»: l'allarme è scattato immediatamente, ma ben presto gli agenti si sono resi conto che si trattava solo di uno scherzo-provocazione da parte di un attivista pacifista in segno di protesta contro le sanguinose sparatorie che ormai sono quasi all'ordine del giorno negli Stati Uniti.

Secondo quanto riporta Newsweek, l'episodio è avvenuto il sette agosto scorso e la polizia ha confermato in una conferenza stampa che l'uomo non è stato arrestato poiché le autorità hanno concluso che non rappresenta alcun pericolo per la popolazione.