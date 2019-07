LEICESTER/BRISBANE - Una grande impresa, quella portata a termine dal giovane che, domenica, dopo quasi un anno, ha raggiunto la meta, ovvero Caloundra (località che dista una novantina di chilometri da Brisbane), dove vivono i suoi zii.

Una volta giunto a destinazione Ben ha detto: «È un po’ surreale, dopo tutte quelle ore in sella!».

Ora rimarrà in Australia per un mese e una volta rientrato in Inghilterra inizierà gli studi in biologia a Londra.