I Verdi tedeschi vogliono rendere l'aereo «obsoleto»

BERLINO - Per combattere le emissioni di gas serra che causano il cambiamento climatico i Verdi tedeschi intendono consegnare l'aereo ai libri di storia entro il 2035, almeno per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della Germania e verso i Paesi vicini. Un documento del gruppo parlamentare al Bundestag auspica in particolare più treni, più puntualità e biglietti più economici per rendere la ferrovia più attrattiva dell'aereo nel giro di 15 anni.

«Da qui al 2035 vogliamo rendere i voli interni quanto più possibile obsoleti», si legge nello scritto, del quale riferisce la Süddeutsche Zeitung. La proposta è iniettare nella ferrovia 3 miliardi di euro l'anno per sviluppare l'infrastruttura, eliminare i colli di bottiglia e aumentare il numero di treni così da migliorare l'offerta e la puntualità. Anche una riduzione dell'IVA sui biglietti ferroviari dal 19% al 7% entra in linea di conto così come una tassa sul cherosene per i voli interni che, gradualmente, raggiunga i 65 centesimi di euro al litro, come previsto per la benzina.

L'obiettivo è ridurre la durata degli spostamenti in treno all'interno della Bundesrepublik «a un massimo di quattro ore» per la maggior parte dei collegamenti. Il treno dovrebbe anche diventare più attrattivo per chi viaggia per affari, con più collegamenti al mattino e la sera e un Wi-Fi più affidabile.

Nikolaus Doll, corrispondente economico della Welt, si mostra scettico rispetto ai piani dei Verdi. La principale criticità del sistema ferroviario tedesco, spiega, sono infatti i nodi rappresentati dalle stazioni delle principali città, che per mancanza di capacità creano incolonnamenti di convogli sulle diverse tratte. I progetti di ampliamento di queste infrastrutture, però, richiedono svariati anni per arrivare a compimento e possono essere oggetto di numerose opposizioni e battute d'arresto.

I soldi per ampliare la rete, del resto, ci sono già, ma i risultati tardano a vedersi, aggiunge l'analista. Il settore della costruzione ferroviaria, infine, è saturo al momento, con le aziende specializzate già impegnate con numerosi contratti.