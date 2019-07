Tweet «offensivi» verso afroamericani e musulmani: Miss Michigan detronizzata

WASHINGTON - Una ventenne studentessa di origini cinesi, Kathy Zhu, fan di Donald Trump, si è vista togliere lo scettro di Miss Michigan il giorno dopo la vittoria dall'organizzazione di Miss Word America per i suoi tweet contro gli afro-americani e i musulmani, che hanno violato le regole "di buon carattere" previste dalla competizione.

Lo riportano i media americani. Il direttore del concorso le ha comunicato che i suoi account social «hanno contenuti offensivi, indelicati e inappropriati», come ha reso noto la stessa interessata, attivista conservatrice e direttrice del gruppo nazionale Chinese Americans for Trump (Americani cinesi per Trump).

Ora non potrà più fregiarsi del titolo o usare la sua immagine come vincitrice della gara. Ma la studentessa ha replicato che i suoi tweet sono stati presi fuori dal contesto e che è stata punita per le sue vedute conservatrici. Una vicenda che potrebbe attirare l'attenzione di Trump e su Trump, dopo i suoi tweet razzisti contro quattro deputate dem progressiste e di colore.

Uno dei tweet recitava: «Sapevate che la maggior parte delle morti di persone di colore è causata da altre persone di colore? Sistemate i problemi all'interno della vostra comunità prima di prendervela con gli altri». Nell'altro, a tema velo islamico, Zhu scriveva: «Nel campus della mia università è stata montata una cabina in cui si può provare l'hijab. Quindi volete dirmi che adesso è diventato un semplice accessorio di moda e non è più una cosa religiosa? O state solo provando ad abituare le donne a essere oppresse sotto l'Islam».