Greta Thunberg al parlamento francese: da destra si invita a boicottarla

PARIGI - In Francia arrivano gli appelli a boicottare il discorso di Greta Thunberg, la studentessa svedese divenuta simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, invitata domani all'Assemblea Nazionale di Parigi.

«Invito i miei colleghi deputati a boicottare Greta Thunberg all'Assemblea Nazionale. Per lottare intelligentemente contro i cambiamenti climatici, non abbiamo bisogno di guru apocalittici, ma di progressi scientifici e di coraggio politico», scrive il deputato candidato alla presidenza dei Républicains, Guillaume Larrivé, in un tweet simile a quello di diversi altri suoi colleghi, incluso tra le fila del Rassemblement National.

Mentre diversi esponenti dell'opposizione di sinistra ritengono "incomprensibile" che la maggioranza di Emmanuel Macron vanti i meriti della giovane Greta e poi, in contemporanea alla sua venuta, faccia votare il progetto di ratifica del Ceta, il trattato di libero scambio tra Ue e Canada a loro parere nocivo per l'ambiente.

Greta Thunberg è stata invitata da 162 deputati del collettivo bipartisan per il clima "Accélérons", "Acceleriamo", per una riunione aperta agli altri parlamentari. Assisterà inoltre al question time del governo, accolta in tribuna d'onore. Ieri, la sedicenne è stata inoltre insignita a Caen del Premio Liberté 2019, in presenza di veterani dello sbarco in Normandia.