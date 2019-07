La sonda indiana Chandrayaan 2 ci riprova: oggi il lancio

NEW DELHI - Nella stazione spaziale indiana di Satish Dhawan Space Centre, a Sriharikota, in Tamil Nadu, sono iniziate le ultime operazioni per il lancio, previsto alle 14.43 ora locale (11.13 ora svizzera), del razzo della missione lunare Chandrayaan 2, il programma lunare interamente Made in India, che il 7 settembre dovrebbe raggiungere la Luna.

Il lancio del razzo, inizialmente previsto per lunedì scorso, era stato bloccato a cinquanta minuti dall'avvio per un problema tecnico al lanciatore. Se tutto andrà bene, l'India diventerà il quarto paese, dopo Stati Uniti, l'ex Unione Sovietica e la Cina, a raggiungere la Luna. Recentemente, un tentativo simile di Israele è fallito. L'allunaggio è previsto in un punto del Polo Sud della Luna, mai toccato in precedenza.

Almeno diecimila persone hanno raggiunto nelle prime ore dell'alba la speciale galleria allestita nel Centro, da dove assisteranno in diretta al lancio. Il quotidiano Times of India racconta che una speciale cerimonia propiziatoria si è tenuta nel vicino tempio di Chandranar, a Thingalur, dedicato a Chandran, la luna.