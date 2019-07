Angela Merkel compie 65 anni in chiave "business as usual"

BERLINO - Sessantacinquesimo compleanno in chiave "business as usual" per Angela Merkel, pur se turbato dagli episodi di tremore che da un mesetto la affliggono e si manifestano proprio durante le cerimonie ufficiali, davanti agli obiettivi delle telecamere.

La cancelliera tedesca, che ieri ha incassato la nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della commissione europea, non ha in programma festeggiamenti particolari per un compleanno che normalmente viene festeggiato dai più con particolare intensità, visto che a 65 anni in Germania si va in pensione. Non è il caso di Angela, al timone della Germania dal novembre 2005.

La giornata è cominciata con la riunione del Consiglio dei ministri, seguita dalla cerimonia, al Castello di Bellevue dove ha sede la Presidenza della Repubblica, della nomina di Annegret Kramp Karrembauer a ministro della Difesa. Una cerimonia breve, anche perché, trovandosi in vacanza (e non essendone tornato per l'occasione) il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier, a fare gli onori di casa è stato il sindaco di Berlino Michael Muller. Con Merkel, la sua 'delfina' AKK e Ursula von der Leyen che le ha passato il testimone alla Difesa, la cerimonia si è svolta da seduti, per evitare il rischio di nuovi tremori.

In Cancelleria da stamani arrivano gli auguri: i primi sono quelli dell'ex leader della Spd Sigmar Gabriel che la ha definita come «una personalità eccezionale nella Cancelleria, che anche da seduta emana ancora più forza politica di molti che stanno in piedi. Per questo non c'è miglior cancelliere di lei». Poi è arrivata la telefonata di Vladimir Putin: «Cara Angela, apprezzo le nostre relazioni, che ci permettono di discutere insieme i temi più difficili».

Merkel ha più volte chiarito che questo è il suo ultimo mandato da cancelliera e che poi pensa di mollare. Intanto, però, nell'incertezza della durata della coalizione di governo e con l'incognita delle prossime elezioni regionali dell'Est, dal weekend andrà in vacanza per tre settimane.