Broadway al buio per il blackout? Gli spettacoli si trasferiscono in strada

NEW YORK - Il blackout che ieri sera ha colpito Manhattan ha costretto anche migliaia di spettatori, attori e cantanti fuori dai teatri di Broadway. Ritrovatisi assiepati sui marciapiedi all'esterno delle sale da concerto, però, in molti hanno comunque avuto il loro spettacolo.

Al motto di "the show must go on", infatti, alcuni interpreti del musical Waitress, in cartellone al Brooks Atkinson Theatre, hanno improvvisato una performance di strada per la gioia dei presenti: «Il cast di Waitress è pronto a intrattenervi, con la corrente o senza!», ha twittato uno degli artisti, Erich Bergen, condividendo un breve video.

Non sono rimasti a bocca asciutta nemmeno gli spettatori di Hadestown, in programma al Walter Kerr Theatre, che, come riporta il New York Post, hanno comunque avuto un assaggio dello show.

L'interruzione di corrente, infine, non ha impedito al pubblico della Carnegie Hall (e ai passanti non paganti) di godersi un estratto del concerto dei Millennial Choirs and Orchestras sul marciapiede di fronte alla celebre sala da concerti.