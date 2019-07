Interventi medici a 300 km di distanza con il 5G

CHENGDU - Alcuni esperti cinesi hanno condotto interventi in endoscopia su due pazienti operati da medici a circa 300 chilometri di distanza attraverso la rete in 5G e l'intelligenza artificiale. Queste operazioni sono state eseguite nella provincia del Sichuan, in Cina sudoccidentale, grazie all'assistenza degli esperti del capoluogo provinciale. Lo ha annunciato oggi l'operatore di rete.

Secondo la filiale in Sichuan di China Telecom, le endoscopie gastrointestinali sono state eseguite ieri su un paziente di 72 anni e su una donna di 44 anni.

Una connessione Internet in 5G ha consentito il successo delle operazioni chirurgiche. Le endoscopie sono state condotte nell'ospedale di Renmin della Contea Autonoma di Mabian Yi e trasmesse in diretta ad un gruppo di esperti dell'ospedale della Sichuan University di Chengdu, capoluogo della provincia.

I medici di Mabian hanno effettuato gli esami con apparecchiature dotate di un sistema diagnostico con intelligenza artificiale del West China Hospital, che può valutare il tipo e la profondità delle lesioni. Grazie alla tecnologia in 5G, il ritardo della rete è stato nell'ordine dei millisecondi, i video e le foto sono stati trasmessi in alta risoluzione, aiutando gli esperti a fornire una consulenza in tempo reale.

La Cina sta implementando la rete in 5G per soddisfare la domanda pubblica in settori quali i trasporti, l'intrattenimento e la sanità.