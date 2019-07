Ikea licenzia un dipendente omofobo e rischia il boicottaggio

VARSAVIA - Rischio boicottaggio per Ikea in Polonia: un dipendente accusa il gigante dell'arredamento di averlo licenziato per alcune sue opinioni sull'omosessualità e sulle minoranze sessuali, ha spiegato l'emittente di stato svedese Svt.

Sembra che lo scorso mese di maggio l'uomo abbia pubblicato una serie di messaggi giudicati omofobi sulla rete intranet aziendale in occasione della giornata di sostegno contro l'omofobia e la transfobia. Il protagonista dell'episodio si dichiara un fervente cattolico e dice di non approvare la politica di Ikea su questi particolari argomenti. A suo sostegno ha citato alcuni passi biblici. L'azienda gli ha intimato di rimuovere i post incriminati e, dopo il suo rifiuto, lo ha licenziato.

L'uomo dice di essere «scosso» per l'accaduto e protesta di essere vittima di un episodio di discriminazione per motivi religiosi. Il ministro della Giustizia polacco Zbigniew Ziobro ha ordinato l'apertura di un'inchiesta e i media polacchi sottolineano la sua indignazione: giudica il fatto «assolutamente scandaloso» e facente parte di un fenomeno di «violenza economica e legale» usato contro «coloro che non condividono le visioni degli attivisti Lgbt». Al licenziato è arrivata l'offerta di sostegno legale da parte del viceministro di Giustizia Patryk Jaki, che vuole capire se Ikea stia discriminando i cattolici.

La filiale polacca del colosso svedese ha confermato l'incidente e ha ribadito di non accettare in alcun modo comportamenti offensivi, anche se fatti in nome di una fede religiosa. «Avremmo adottato misure simili anche se un altro gruppo (ad esempio i cattolici) fosse stato attaccato».