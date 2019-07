Disperso nella foresta da una settimana, 73enne viene ritrovato vivo

PASADENA - Un escursionista di 73 anni dato per disperso da una settimana in una foresta della California è stato ritrovato sano e salvo sabato, sette giorni dopo essersi inavvertitamente staccato dal gruppo con cui era impegnato in una passeggiata.

Per tutto questo tempo, Eugene Jo ha girovagato senza cibo nella Angeles National Forest, che con i suoi quasi 3mila chilometri quadrati ha l’estensione dell’intero canton Ticino. Come indicato alla Cbs da una responsabile delle ricerche, Janet Henderson, per una settimana il 73enne ha seguito il ruscello che solca il Devil’s Canyon per assicurarsi di non rimanere senz’acqua e ha cercato fragole di bosco e rane da mangiare. Invano. Per ripararsi dal freddo notturno, si è avvolto nella giacca e nel telo mare che aveva con sé e ha dormito sulle rocce, che rimangono tiepide dopo aver assorbito calore durante la giornata.

Quando è finalmente stato rinvenuto ha chiesto subito un pasto caldo. Ora si trova all’ospedale a Pasadena, «sta alla grande, è vigile, parla, fa battute ed circondato dalla famiglia», ha spiegato Henderson. «Il fatto che sia sopravvissuto così a lungo è incredibile», ha dichiarato il sergente John Gilbert, del Dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles.

Le autorità ora indagano sul perché Jo sia rimasto indietro rispetto al gruppo, con il quale usciva in escursione per la prima volta.

Special Enforcement Bureau - LASD