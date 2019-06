La candidatura del socialista Timmermans crea scompiglio nel Ppe

BRUXELLES - L'ipotesi che il socialista Frans Timmermans possa diventare il prossimo presidente della Commissione Ue sta creando scompiglio dentro il Ppe. Lo si è appreso mentre i leader europei aderenti ai popolari, in primo luogo Angela Merkel, stanno arrivando al pre-vertice del Ppe.

Secondo fonti vicine al dossier, al momento all'interno del partito non ci sarebbe consenso sulla scelta della cancelliera di appoggiare Timmermans lasciando a Manfred Weber, lo Spitzenkandidat del Ppe, la poltrona di presidente dell'Europarlamento.

Tusk ha presentato la candidatura dell'olandese - La candidatura di Frans Timmermans alla guida della Commissione europea ha il sostegno di Germania, Francia, Olanda e Spagna. Lo ha ribadito, secondo quanto si è appreso, il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk durante l'incontro avuto stamane con la conferenza dei presidenti del Parlamento Ue.

Chi è Frans Timmermans? - Olandese, classe '61, laureato in letteratura francese ma con un master in diritto europeo e romanista sfegatato. Frans Timmermans, attuale primo vicepresidente della Commissione Ue, quindi braccio destro di Jean-Claude Juncker, è ora il favorito alla sua successione. È il candidato della famiglia dei socialisti europei, partito a cui è sempre appartenuto fin dalla sua discesa in politica nel 1998.

Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans è nato a Maastricht, città simbolo per l'Unione europea a causa del Trattato che porta il suo nome e con il quale si gettarono nel 1992 le basi per la nascita della moneta unica.

Ma nei Paesi Bassi ha passato poco tempo durante la sua giovinezza: grazie al lavoro del padre come diplomatico, a 11 anni si è trasferito a Roma, dove ha frequentato la scuola britannica St George, imparando l'italiano e frequentando gli amici con cui andava di nascosto allo stadio a vedere le partite della Roma. La sua particolare attitudine per le lingue lo ha portato a imparare alla perfezione anche il francese e il tedesco.

Dopo il percorso universitario ha iniziato a lavorare nel dipartimento per l'integrazione europea del ministero degli Esteri olandese, incarico che ha condizionato la sua professione futura. Ha poi proseguito la carriera diplomatica a Mosca, per rientrare nel 1994 in Europa e diventare assistente del commissario olandese.

Nel 1998 entra in politica e viene eletto con i laburisti olandesi, mandato che gli verrà rinnovato per altre sei volte. Dal 2007 al 2010 fa parte del governo di coalizione liberale-socialista come ministro degli Affari europei e poi come ministro degli Esteri dal 2012 al 2014.

Dal 2014 è primo vicepresidente della Commissione Ue, fortemente voluto da Juncker che lo scelse fin da subito come suo braccio destro, e per questo inventò una carica che fino ad allora non esisteva. Durante il suo mandato si è fatto dei nemici, soprattutto a Est: ha costretto Polonia e Ungheria a rivedere le loro leggi che hanno indebolito lo Stato di diritto, non esitando ad avviare la cosiddetta 'procedura articolo 7' che sanziona i Paesi membri ritenuti in contrasto con i valori fondanti dell'Unione.