Nessuna prospettiva di matrimonio per il 50% dei single

TOKYO - Quasi il 50% dei single in Giappone tra i 20 ed i 40 anni di età non riesce a trovare un partner e non intravede alcuna prospettiva di potersi sposare in futuro. Lo rivela un'indagine condotta dal governo, che indica come oltre il 60% delle persone interpellate non faccia nulla per cambiare la situazione.

Tra le cause di sfiducia generale segnalate dalla ricerca - che ha coinvolto circa 4.000 persone tra uomini e donne - vengono citate l'assenza di opportunità a livello sociale, la mancanza di risorse finanziarie e l'incapacità ad andare d'accordo con le persone di sesso opposto. Malgrado le aspirazioni di convolare a nozze della maggioranza, il 46,8% del campione ha riferito che non riesce a incontrare una persona adatta ai propri ideali.

In un'indagine separata, tra adolescenti e giovani - in un'età compresa tra i 13 e i 29 anni - il 48,5% ritiene di non considerare più l'uomo come la principale fonte di reddito familiare e non è d'accordo che la donna debba rimanere a casa e rinunciare alla propria carriera.