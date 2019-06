Due caccia tedeschi si scontrano in volo: morto un pilota

MALCHOW AN DER MÜRITZ - Esercitazione finita tragicamente per due caccia Eurofighter tedeschi. I due velivoli erano impegnati in una simulazione di combattimento aereo nei pressi di Malchow an der Müritz – 150 km a nord ovest di Berlino – quando si sono scontrati in volo. Entrambi i piloti sono riusciti ad azionare il seggiolino eiettabile, ma hanno avuto sorti opposte.

Uno è stato ritrovato in vita sulla chioma di un albero ed è stato trasportato in ospedale. L'altro è stato invece rinvenuto cadavere. Poco prima, nell'area dello scontro, le squadre di soccorso avevano rinvenuto delle parti del suo corpo.

Un terzo Eurofighter che non è rimasto coinvolto nello scontro prendeva parte all'esercitazione. La testimonianza del suo pilota sarà importante per comprendere le cause di quanto accaduto, finora ignote.

Come segnala la Welt, si tratta del primo incidente a coinvolgere degli Eurofighter.

KEYSTONE/EPA (PETRA KONERMANN)