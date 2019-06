L'Observer indaga sui legami tra Johnson e Bannon

LONDRA - Boris Johnson avrebbe ricevuto «suggerimenti» da Steve Bannon, ex ideologo di Donald Trump, nella stesura del testo con il quale annunciò nel 2017 le sue dimissioni da ministro degli Esteri britannico in polemica con la linea sulla Brexit di Theresa May, ritenuta troppo soft. Lo scrive oggi l'Observer, domenicale del progressista Guardian, lanciando un nuovo attacco al candidato favorito nella corsa a due con Jeremy Hunt per la successione alla May come leader Tory e prossimo primo ministro.

Il giornale - già in prima fila nella pubblicazione della registrazione carpita da un vicino della lite domestica di due giorni fa tra Boris e la sua fidanzata Carrie Symonds - cita su quest'altra vicenda le «rivelazioni» fatte a quanto pare dallo stesso Bannon all'autore americano di un documentario su di lui.

E sostiene che esse contrasterebbero con quanto dichiarato da Johnson il quale, pur non negando d'aver incontrato Steve Bannon in passato, ha bollato a suo tempo come un mito «della sinistra» l'idea d'un qualunque asse ideologico.