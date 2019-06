L'Himalaya soffre il caldo: lo dicono le foto della Guerra fredda

WASHINGTON - I ghiacciai dell'Himalaya si sciolgono al doppio della velocità rispetto a 25 anni fa: lo si è scoperto grazie a delle foto rimaste a lungo segrete.

Lo studio in questione è stato pubblicato sulla rivista Science Advances e si basa su una serie di immagini satellitari scattate all'epoca della Guerra fredda. Gli scatti facevano parte di un progetto segreto denominato Hexagon: gli Stati Uniti si avvalsero di una ventina di satelliti per fotografare estesamente la Terra. Le immagini rimasero riservate fino al 2011, dopodiché furono consegnate alla Us Geological Survey per la digitalizzazione e poi messe a disposizione degli scienziati.

Il team di ricercatori all'origine dello studio è guidato da Joshua Maurer della Columbia University e ha messo a confronto quelle foto di 20, 25 anni o più con quelle realizzate recentemente. La comparazione ha messo in evidenza cambiamenti importanti nei circa 650 ghiacciai sparsi lungo l'enorme catena montuosa asiatica ma soprattutto quelli posti alle quote meno elevate. Dal 1975 alla fine del secolo l'Himalaya ha perso circa 4 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno, mentre dal 2000 al 2016 lo scioglimento, come detto, è avvenuto a velocità doppia: le tonnellate perdute sono state ben 8. Cosa ha provocato questo fenomeno? Maurer e colleghi ritengono sia colpa dell'aumento della temperatura media lungo tutto l'Himalaya. Non si potrebbe spiegare altrimenti qualcosa che riguarda ghiacciai lontani tra di loro anche un paio di migliaia di chilometri.

Le conseguenze a breve termine sono l'aumentato rischio di alluvioni nelle zone a valle dell'Himalaya, mentre quelle a lungo termine sono ancora più gravi. Svariate decine di milioni di persone dipendono dall'acqua dolce proveniente dalla catena montuosa e la riduzione dei ghiacciai potrebbe causare periodi di siccità potenzialmente disastrosi.