Elefanti spostati a 3'000 km per fare le mascotte: è polemica

NEW DELHI - Cresce la protesta degli ambientalisti e degli attivisti per i diritti degli animali per il viaggio di oltre 70 ore di quattro giovani elefanti, autorizzato nei giorni scorsi dal Dipartimento Forestale dell'Assam, lo stato in cui vivono.

I pachidermi sono attesi ad Ahmedabad, la capitale del Gujarat, a 3'000 chilometri di distanza dal luogo di partenza, per partecipare, come mascotte, al festival che inizierà il 4 luglio nel tempio indù di Jagannath; sino all'anno scorso, ad Ahmedabad vivevano tre elefanti, morti recentemente di vecchiaia.

Il via libera al pericoloso trasferimento ha suscitato polemiche su tutti i media, dopo che le Ferrovie Nazionali, che cureranno il trasporto, hanno fatto sapere che gli animali viaggeranno in carri merci, privi di aria condizionata. Saranno fornite provviste di acqua e cibo, e un veterinario accompagnerà gli elefanti, ma tutti gli esperti concordano sul rischio per la loro salute, sottolineando, in particolare, i danni per le temperature torride e per la scarsa umidità delle zone che saranno attraversate.