Blackout gigantesco: Argentina e Uruguay senza elettricità

BUENOS AIRES - Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato Argentina e Uruguay senza corrente. È quanto riferisce dal suo profilo Twitter la società di fornitura elettrica Edesur Argentina.

Guasto alle 7.07 - Il segretario del Governo per l'Energia argentino ha, da parte sua, ha precisato che il guasto si è verificato alle 7.07 e ha causato «il collasso del Sistema di interconnessione argentino (SADI), che ha prodotto una massiccia interruzione di corrente in tutto il Paese» arrivando a colpire anche l'Uruguay.

«Alcune ore per il ripristino» - Le autorità, riferisce il quotidiano argentino La Nacion, hanno riferito di aver avviato una indagine per determinare le cause del blackout. Allo stesso tempo, in un comunicato hanno reso noto che nelle regioni di Cuyo, NOA e Comahue è già iniziato il ripristino della corrente elettrica, e per arrivare a ristabilire il resto del sistema «si stima ci vorranno alcune ore».

Si è poi appreso che il mega-blackout riguarda, oltre a tutto il territorio argentino, anche Uruguay, alcune città del Cile e del Brasile meridionale, coinvolgendo 48 milioni di persone.

In Argentina la paralisi è totale, compreso il sistema di trasporti. Bloccate quattro province (Santa Fe, San Luis, Formosa e Tierra del Fuego) dove erano previste elezioni locali.







