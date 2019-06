313 dollari di multa per i genitori dei bulli

WISCONSIN RAPIDS - Una cittadina dello Stato americano del Wisconsin potrebbe presto introdurre multe per i genitori dei bambini che si rendono protagonisti di atti di bullismo contro altri bambini.

Come riporta la Wisconsin Rapids Tribune, la commissione legislativa di Wisconsin Rapids, un comune di circa 18mila abitanti, ha votato all’unanimità a favore di un’ordinanza che chiama alla cassa le madri e i padri di quei minori che bullizzano gli altri. Il testo prevede una multa di 50 dollari, che con i costi aggiuntivi raggiungerebbe i 313 (circa 311 franchi). La sanzione sarebbe preceduta da un avvertimento scritto. La norma proposta passerà al vaglio del Consiglio comunale locale il 18 giugno prossimo.

Come segnala il New York Times, diversi altri comuni americani e uno Stato - la Pennsylvania - hanno valutato o hanno introdotto multe o persino il carcere per i genitori dei bulli. Laddove esistono, tuttavia, queste sanzioni sono raramente applicate poiché vengono considerate dei semplici deterrenti. In Pennsylvania, la proposta di una multa di 500 dollari è ferma in commissione. Secondo il Dipartimento dell’educazione, negli Stati Uniti il 20% degli scolari tra i 12 e i 18 anni è vittima di bullismo.