Hong Kong: «Disperdetevi e non sfidate la legge»

HONG KONG - «I manifestanti che bloccano le strade attorno al parlamento devono disperdersi e obbedire alla legge»: è l'appello lanciato da Matthew Cheung, capo segretario di Hong Kong.

«Invito anche i cittadini che si sono riuniti a mostrare capacità di controllo il più possibile, a disperdersi pacificamente e non sfidare la legge», dice Cheung in un video, secondo i media locali. La sua è la prima reazione ufficiale delle autorità alle ultime proteste contro la controversa legge sull'estradizione in Cina.

Aggiornamento - Lacrimogeni contro i manifestanti - La polizia di Hong Kong sta facendo uso dei lacrimogeni per respingere i manifestanti che provano ad avvicinarsi al palazzo del parlamento: lo riferiscono i media locali in una sorta di diretta in streaming.

A causa delle manifestazioni, il presidente del parlamento Andrew Leung ha rinviato questa mattina la seduta «a ora da destinarsi».

KEYSTONE/AP (Vincent Yu)