Dall'NBA al Louvre

PARIGI - Il Louvre, qualche giorno fa, ha visto aumentare la sua collezione con un pezzo “alternativo”. Niente statue o quadri di pittori famosi: una semplice stampa, nemmeno troppo grande (ma d’altronde nemmeno la Gioconda lo è). L’opera d’arte raffigurava dei giocatori di basket dell’NBA. Ma cosa ci faceva esposta nel museo più famoso del mondo?

La storia è "simpatica", e mostra come il mondo dei social network, in questo caso Instagram, possa influenzare notevolmente anche la vita reale. A fine maggio la pagina social della squadra di basket dei Toronto Raptors, ha condiviso una foto di un bel canestro durante l’importante partita disputata contro i Milwaukee. La didascalia al post riportava la frase “Da appendere al Louvre”, per sottolineare la bellezza della fotografia e l'importanza della partita.

Si sa, i tifosi sono sempre pronti a tutto per soddisfare i proprio idoli. Ed è quello che deve aver pensato Athina, leggendo il commento sotto al post della squadra. Detto fatto, la tifosa ha fatto i bagagli ed è volata a Parigi. Entrata al Louvre, ha appeso il suo quadretto, immortalando il tutto sullo stesso social network da cui aveva preso spunto. Tuttavia i vari post sono durati poco: non molto tempo dopo erano stati cancellati. ma nel frattempo avevano fatto il giro del mondo. Non è detto che non ci sia stato un intervento di Instagram per rimuovere i contenuti. Sta di fatto che la ragazza, almeno per ora, non sembre essere stata sanzionata dal museo.

Ora i Toronto Raptors stanno conducendo la finale 2-1 sui Warriors. Chissà cosa potrebbe fare Athina se la sua squadra del cuore dovesse vincere.