Al bando l'esportazione chirurgica delle unghie dei gatti

NEW YORK - Il Parlamento di New York ha approvato un disegno di legge che vieta la deungulazione dei gatti: se il governatore Andrew Cuomo deciderà di firmarlo, New York diventerà il primo Stato americano a mettere al bando tale mutilazione.

Il disegno di legge prevede multe fino a 1.000 dollari per i veterinari che continueranno a praticare questi interventi, riporta l'emittente Nbc sul proprio sito.

La deungulazione dei gatti è illegale in gran parte dell'Europa e negli Usa viene già vietata in alcune città - come Los Angeles, San Francisco e Denver - ma ancora non a livello statale.