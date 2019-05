Riprende di nascosto la sua compagna e le figlie di lei: arrestato

ALICANTE - Due episodi di voyeurismo piuttosto simili nelle modalità sono sfociati con due arresti nei giorni scorsi ad Alicante, in Spagna.

Nel primo, un uomo è stato fermato per aver collocato nel bagno e in una delle camere di casa sua delle telecamere nascoste con le quali riprendeva la sua compagna e le due figlie di lei. I suoi filmati clandestini proseguivano da quattro anni ed erano iniziati quando le giovani erano ancora minorenni.

Come riporta Europa Press, è stata una delle ragazze a imbattersi in una scheda di memoria contenente immagini intime di diversi componenti della famiglia. Oltre a lei, alla sorella e alla madre, le telecamere avevano infatti ripreso i familiari e i conoscenti che avevano usato la toilette durante le loro visite. Le vittime del presunto guardone sono una ventina in tutto.

I video realizzati, hanno accertato gli inquirenti, non sono stati diffusi su internet.

In un altro episodio, un 52enne è stato fermato ad Alicante per aver ripreso di nascosto cinque sue colleghe nel bagno delle donne dell'azienda. A tale scopo, aveva occultato una telecamera nel portarotolo di carta igienica. Sono in corso accertamenti per capire se l’uomo abbia effettuato altre registrazioni simili.