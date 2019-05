In California la neonata più piccola del mondo

WASHINGTON - È la neonata più piccola del mondo e si chiama Saybie. Quando è nata al Sharp Mary Birch Hospital di San Diego, in California, pesava appena 245 grammi.

Saybie è nata a 23 settimane e tre giorni di gestazione, a causa di complicazioni che hanno costretto la madre a un parto cesareo. In pochi avevano scommesso sulla sua sopravvivenza.

I medici dissero al padre che avrebbe avuto non più di un'ora per stare con sua figlia prima che il cuoricino smettesse di battere. Invece, dopo quasi sei mesi Saybie sta bene ed è stata dimessa. Ora pesa 2,5 chili. Quell'ora, per i genitori, si è moltiplicata. Giorno dopo giorno. A poco a poco «le ore per poter stare con lei sono diventate due, poi si sono trasformate in una settimana, poi in un mese e così via...», ha detto la madre.

Quello di Saybie è un record assoluto, strappato a una bimba nata nel 2015 in Germania che pesava sette grammi più di lei.