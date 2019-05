Assange è malato, trasferito nell'ospedale del carcere

LONDRA - Le condizioni di salute di Julian Assange, già «deteriorate nei sette anni dentro l'ambasciata dell'Ecuador» a Londra, sono peggiorate in carcere e «ha perso drammaticamente peso». Lo riferisce Wikileaks in un comunicato odierno.

Wikileaks esprime «serie preoccupazioni» per lo stato di salute del suo fondatore, aggiungendo che Assange è stato trasferito nel reparto ospedaliero della prigione britannica di Belmarsh, dove sconta una pena di 50 settimane per aver violato le condizioni di libertà vigilata e dove attende l'udienza sulla richiesta di estradizione degli Stati Uniti che lo accusano di 17 capi di imputazione.

Secondo l'Ap, inoltre, Assange doveva apparire oggi in una breve udienza in collegamento video con il tribunale di Westminster, ma così non è stato. Il giudice Emma Arbuthnot ha detto che un'udienza più rilevante è prevista il 12 giugno e che potrebbe tenersi in un tribunale vicino alla prigione per convenienza.