Da sola di fronte ai giganti: ecco la Greta cinese

GUILIN - Da sola, davanti al palazzo del governo di Guilin, con uno zainetto, pochi cartelli e nulla di più. Lei è Howey Ou, l’unica ragazzina cinese che partecipa allo sciopero per il clima. Se si pensa alle maree umane che si sono viste scendere in piazza in diverse parti del mondo, questa attivista sembra ancora più coraggiosa.

Titubante di fronte ai media - usa Twitter - non cerca pubblicità, ma dal 24 maggio, tutti i giorni, la studentessa liceale porta avanti la sua causa, sperando di coinvolgere altri coetanei… E forse in quel momento potrà trovare la forza per alzare la voce, in un paese dove una dichiarazione sbagliata potrebbe costare cara.

E se si pensa all'inquinamento prodotto dalla Cina è proprio qui che le masse dovrebbero scende in strada, per il loro futuro e quello del pianeta. È questo quello che auspica la 16enne che non mollerà «finché il governo cinese non farà una chiara promessa e affronterà la sfida».