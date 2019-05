Incarta una medicina in fogli che riportano versetti coranici, rischia l'ergastolo

ISLAMABAD - Un veterinario pachistano è stato accusato di blasfemia e rischia il carcere a vita per aver incartato una medicina nella pagina di un testo religioso islamico. Lo riferisce la BBC.

Una folla inferocita, venuta a conoscenza del fatto, ha dato fuoco all'ambulatorio e ad altri negozi delle vicinanze di proprietà di indù. È accaduto nel sudest del Pakistan, vicino a Mirpur Khas, nella provincia di Sindh. Il capo della polizia ha detto alla BBC che gli aggressori saranno arrestati, e che hanno dimostrato di «non amare né l'Islam né i propri vicini».

Il veterinario si è scusato affermando di avere usato per sbaglio il foglio del testo religioso, proveniente da un libro di scuola coranica.

Le leggi sulla blasfemia in Pakistan sono molto severe e secondo gli oppositori verrebbero spesso usate in modo sproporzionato per colpire le minoranze religiose. Tra i casi più eclatanti quello di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 con l'accusa di avere insultato il profeta Maometto davanti ai vicini. Nel 2018 la Corte suprema l'ha assolta da ogni addebito ma molte persone sono scese in piazza per contestare la decisione. La donna ha poi lasciato il Paese.