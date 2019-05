Chieste sanzioni contro chi mastica il chewing-gum in Parlamento

PARIGI - È stata lanciata una “crociata” contro chi mastica il chewing-gum all'Assemblea nazionale francese. O meglio, chi lo fa «in maniera ostentata». Fino a mercoledì i parlamentari discuteranno della riforma del regolamento e di tutte le norme che regolano i lavori dell'aula, spiegano i media transalpini, e tra i punti in discussione c'è anche questo.

Sette deputati del partito Les Républicains di Nicolas Sarkozy spingono per introdurre un comma ad hoc nel regolamento sulla disciplina, l'immunità e la deontologia dei parlamentari. Chi sarà sorpreso a masticare in modo troppo ostentata, chiedono, dovrebbe essere passibile di una sanzione.

«Dato che si vieta agli allievi di masticare il chewing-gum in aula durante le lezioni, sembra normale che debba valere lo stesso per i deputati. È in gioco l'immagine dell'Assemblea nazionale». Per i sette firmatari «i deputati devono mantenere un comportamento irreprensibile tanto più che i lavori in seno all'emiciclo e i commissione vengono filmati».