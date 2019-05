Si è spento Vittorio Zucconi

ROMA / WASHINGTON - Il giornalista italiano Vittorio Zucconi è morto all’età di 74 anni.

Come riferisce Repubblica, per la quale scriveva da molti anni, il cronista è venuto a mancare nella sua casa di Washington dopo una lunga malattia. Tra le penne più apprezzate e note della vicina penisola, Zucconi è stato corrispondente dagli Stati Uniti per la testata fondata da Eugenio Scalfari e direttore di Radio Capital. Nella sua carriera aveva collaborato sia per il Corriere della Sera che per la Stampa.

«Anche quella forza della natura giornalistica che era Vittorio si è fermata», scrive su Repubblica Ezio Mauro, direttore del quotidiano per un ventennio. «Viveva il giornalismo, non lo interpretava», aggiunge.