Cannes, la Palma d'Oro va a "Parasite" di Bong Joon-Ho

CANNES - Il film "Parasite", del regista sudcoreano Bong Joon-Ho, vince la Palma d'oro del 72esimo festival di Cannes. Una storia di ricchi contro poveri in Corea, una lotta di classe ravvicinata in cui a fare la differenza c'è anche l'olfatto. I poveri puzzano un po' troppo per i ricchi coreani, o almeno è quello che capita nel film "Parasite", scritto e diretto dal talentuoso regista sud coreano Bong Joon-ho.

Ecco i premi della 72esima edizione del festival del cinema di Cannes:

- Palma d'oro: "Parasite" di Bong Joon Ho;

- Grand Prix: "Atlantique" di Mati Diop;

- Migliore regia: Jean Pierre e Luc Dardenne per "Young Amhed";

- Premio della Giuria: ex aequo "Les Misérables" di Ladj Ly e "Bacurau" di Kleber Mendonca Filho e Jiliano Dornelles;

- Migliore attrice: Emily Beecham per "Little Joe" di Jessica Hausner;

- Migliore attore: Antonio Banderas per "Dolor y gloria" di Pedro Almodovar​ ;

- Migliore sceneggiatura: Celine Sciamma per "Portrait of a lady on fire";

- Menzione speciale: Elia Suleiman di "It must be heaven";

- Camera d'oro: "Nuestras Madres" di Cesare Diaz (presentato alla Semaine de la critique)

- Palma d'oro al cortometraggio: "The distance between us and the sky" di Vasilis Kekatos;

- Menzione speciale della giuria cortometraggi: "Monstruo Dios" di Agustina San Martin.