Stop (temporaneo) per la legge sull'aborto in Mississippi

NEW YORK - Un giudice federale ha bloccato temporaneamente la legge sull'aborto del Mississippi, che lo vieta una volta che il battito cardiaco del feto è percettibile, circa alla sesta settimana di gravidanza.

Il giudice ha spiegato che la legge «mette in pericolo i diritti delle donne, soprattutto considerando che la maggior parte non cerca l'aborto prima delle sei settimane. Nel vietare l'aborto una volta che il battito cardiaco è percettibile, la legge impedisce alle donne la possibilità di effettuare una scelta libera».

Di recente negli Stati Uniti ci sono state proteste contro le leggi anti-aborto approvate in Alabama, Georgia e Missouri. In particolare contro la più restrittiva in Alabama, che proibisce l'interruzione della gravidanza anche in caso di stupro o incesto, con l'unica eccezione del rischio per la salute della madre.