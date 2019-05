Defunti trasformati in concime: Washington approva il compost umano

OLYMPIA - Lo stato di Washington diventa il primo negli Stati Uniti ad approvare il compost umano. La legge è stata firmata dal governatore democratico Jay Inslee. Si tratta di un'alternativa dopo la morte alla tradizionale sepoltura o cremazione e il processo è conosciuto come 'recomposition'. Consiste nel collocare il corpo del defunto all'interno di un contenitore per farlo decomporre in un terreno ricco di nutrienti e restituirlo infine alle famiglie. Il defunto sostanzialmente viene trasformato in concime.

Secondo i promotori, il procedimento ha anche un impatto positivo a livello ambientale perché non ci sono più tracce di resti umani che percolano sostanze chimiche nel terreno, nel caso della tradizionale sepoltura, né rilasciano anidride carbonica in aria, nel caso della cremazione.

«Dà un significato a ciò che accade ai nostri corpi dopo la morte», ha detto Nora Menkin, direttore esecutivo di People's Memorial Association, ente che aiuta a programmare i funerali. La 'recomposition' porterà anche vantaggi economici perché costa meno di un funerale.

La spesa media sarebbe di 5mila e 500 dollari contro gli almeno settemila per una tradizionale sepoltura (dati per il 2017 della National Funeral Directors Association). La legge entrerà in vigore nel maggio del 2020.