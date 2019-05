Il Giappone chiede al mondo di chiamare il suo premier Abe Shinzo

TOKYO - Era nuova, vita nuova. Il Giappone intende approfittare dell'ingresso nell'era imperiale Reiwa per mettere un po' d'ordine nel modo in cui i media stranieri utilizzano i nomi giapponesi. E l'ordine in questione è quello di nome e cognome, in particolare del premier Shinzo Abe. Pardon: Abe Shinzo.

Il ministro degli Esteri Taro Kono (o meglio: Kono Taro) ha infatti fatto sapere che chiederà alla stampa straniera di adottare per i nomi giapponesi l'ordine impiegato dagli stessi giapponesi nel Paese del Sol Levante, ovvero cognome e nome, e non più quello occidentale, nome e cognome. Esattamente come avviene per il presidente cinese Xi Jinping e quello sudcoreano Moon Jae-in, insomma, il primo ministro nipponico dovrebbe essere Abe Shinzo e non più Shinzo Abe.

«Prevedo di chiedere ai media internazionali di seguire questa indicazione. Anche i media nazionali che hanno servizi in inglese dovrebbero considerarla», ha dichiarato martedì Kono Taro (tanto vale abituarsi) come riporta il Japan Times.

Come segnala la Cnn, da circa un secolo e mezzo i giapponesi usano l'ordine nome-cognome quando devono indicare il loro nome in una lingua occidentale. Si trattava di un segno di internazionalizzazione promosso nell'era Meiji. Già nel 2000, tuttavia, un rapporto del Consiglio nazionale della lingua, che fa capo al Ministero dell'istruzione, auspicava l'uso dell'ordine nipponico anche in inglese.