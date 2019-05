Vibratori e cera depilatoria alle vincitrici del torneo: «È sessista»

CORVERA - Sono rimaste basite le finaliste di un torneo di squash spagnolo quando si sono viste consegnare - come premio insieme al trofeo - dei gadget che hanno giudicato quantomeno «sessisti»: un vibratore, due confezioni di cera depilatoria e un rullo a batteria per eliminare le callosità dei piedi. Ai loro colleghi uomini, per chi avesse dubbi, non è stato regalato alcun accessorio erotico o prodotto per la cura del corpo.

«Siamo rimaste molto sorprese e scioccate. Crediamo sia molto sessista», ha dichiarato alla Bbc la vincitrice del Campionato di squash delle Asturie 2019, Elisabet Sadó. Lei e le sue colleghe hanno sempre avuto a che fare con il «maschilismo strutturale» esistente anche in questo sport, ma non avevano mai ricevuto doni del genere, assicura la 37enne già campionessa del mondo e sette volte campionessa di Spagna a El País.

L’indignazione sua e delle altre tre finaliste per quanto accaduto l’11 maggio scorso è sfociata nel rinvio al mittente dei curiosi regali e in una lettera di lamentele alla Federazione di squash del Principato delle Asturie (Fspa). La missiva ha determinato le dimissioni di un dirigente della Fspa e di due responsabili dell’associazione che ha organizzato il torneo, il Club Squash Oviedo, che ha definito l’accaduto «inaccettabile» e i premi «inappropriati».

L’esposto ha inoltre fatto scattare un approfondimento dell’Instituto Asturiano de la Mujer, centro che si occupa di violenza contro le donne.