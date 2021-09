Che zucche!

Qualche idea per valorizzarle dall’aperitivo al dessert.

Patisson

Con la sua forma da UFO, è facile da riconoscere, ma un po’ laboriosa da sbucciare. Il premio è la sua polpa chiara dal vago sentore di carciofo e un retrogusto di nocciola. È delizio- sa per un gratin, come vellutata o in aggiunta a una torta salata.

Muscade

È una delle varietà più grandi e può superare i 50 kg. La sua polpa arancione vivace ha un sapore fine e dolce. Dà squisiti purè, è un ottimo con- torno se rosolata in padella e si presta per i dolci. I suoi semi puliti e tostati dolcemente in forno diventano uno snack per l’aperitivo.

Butternut

Famosa per il suo sapore nocciolato, è ormai una star tra le zucche e si rende protagonista di ricette dolci e salate. Se non hai voglia di cucinare, la puoi tagliare a metà, privare dei semi e infornare. In alternativa può essere grattugiata grossolanamente in un’insalata o usata per una torta al posto delle carote.

Zucca spaghetti

Questa cucurbitacea ha un su- per-potere: dopo la cottura la sua polpa si trasforma in... spaghetti! L’interno è filamentoso il che lo rende simile alla pasta. Ci si può divertire accompagnandola con ragù alla bolognese o un pesto! Per chi ama sfornare dolcetti può usarla per dei muffin.



Potimarron

Cugina della zucca gialla, la sua for- ma ricorda una trottola ed è mode- sta nella dimensione, pesa tra i 2 e i 4 kg. La sua buccia fine può essere rossa, verde o marrone, ed è commestibile. Al gusto ricorda la castagna. Infornala intera o a fette o usala per una torta, dolce o salata.



Insalata tiepida di zucca con dressing allo yogurt

Preparazione: 20 min. | Tempo totale: 1 ora e 20 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

1 1⁄₅ kg zucca (ad es. Butternut), tagliata a cubetti da ca. 3 cm

3 scalogni, a spicchi

2 c. olio d’oliva

2 c.ni Dukkah (miscela di spezie)

½ c.no sale





1 c.no senape a grani interi

1 c. succo di limone

1 c. olio d’oliva

3 c. yogurt alla greca naturale

1 c. acqua

sale e pepe, quanto basta

2 c. levistico, tagliato finemente





ECCO COME FARE

Zucca: condire la zucca e lo scalogno con l’olio, il dukkah e il sale e trasferirli su una placca rivestita con carta da forno. Cottura: cuocere per ca. 1 ora nella parte centrale del forno preriscaldato a 200 °C. Dressing allo yogurt: emulsionare la senape, il succo di limone, l’olio, lo yogurt e l’acqua, quindi condire. Impiattare la zucca e lo scalogno, condire con il dressing e cospargere con le erbe aromatiche.

Carpaccio di zucca con burrata

Preparazione: 30 min. | Tempo totale: 30 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

1 dl acqua

1 dl aceto di vino bianco

2 c. olio d’oliva

1 chili rosso, privato dei semi, tagliato ad anelli

1 c.no zenzero, grattugiato finemente

½ c.no semi di coriandolo in polvere

1 c. zucchero

¼ di c.no sale

300 g zucca (ad es. Butternut), a fette spesse ca. 3 mm





2 burrate (150 g l’una)

¼ di c.no fleur de sel

un po’ di pepe

140 g chicchi di melagrana

40 g nocciole, tritate grossolanamente





ECCO COME FARE

Zucca: in una pentola portare a ebollizione l’acqua e tutti gli ingredienti fino al sale compreso. Unire la zucca, coprire e cuocere a fuoco basso per ca. 5 minuti. Togliere la pentola dal fuoco e lasciar raffreddare la zucca nel suo liquido di cottura. Presentazione: impiattare la zucca, dimezzare la burrata, disporla sulla zucca, versarvi sopra un po’ di liquido di cottura e condire. Cospargere con chicchi di melagrana e nocciole.

Questa e altre ricette su fooby.ch

