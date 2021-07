La strada per il cuore passa dallo stomaco

Pesto

Un classico semplicissimo: basilico, pinoli, aglio, parmigiano e olio d'oliva. Mescolate il tutto, et voilà. A seconda dei vostri gusti, potete sperimentare con altre o con rucola, o insaporire il vostro pesto con pomodori secchi o peperoncino.

Sottaceto

Le verdure sottaceto sono il regalo perfetto per chi ama gli affettati, che accompagnano egregiamente. Sono ideali le varietà sode come le carote, le cipolle, le barbabietole o i peperoni; da condire con spezie come alloro o bacche di ginepro e, se vi piace l'agrodolce, con miele o zucchero.

Sciroppo

Cose da bambini? Assolutamente no, anche gli adulti adorano gli sciroppi, diluiti in acqua o come aggiunta a un Prosecco. Puoi anche sbizzarrirti con erbe e spezie mentre lo prepari. Le basi sono abbastanza semplici: acqua, zucchero e un frutto a tua scelta.

Praline

Sono piccole, eleganti e facili da fare: lascia indurire in frigo una miscela di ingredienti di base, con cioccolato e panna, e poi passa delle palline nelle noci tritate o nel cioccolato in polvere. Se vuoi cambiare, puoi anche usare della frutta secca come collante (vedi ricetta a lato).

Confettura

Per una deliziosa confettura non c'è bisogno di altro che frutta fresca e zucchero. Ecco perché si può essere creativi. Dai una svolta alla tua creazione di marmellata con spezie come la vaniglia o il cardamomo ed erbe aromatiche come il rosmarino o il basilico.



Fooby



Scalogni marinati



Per 2 vasetti da ca. 3 dl l’uno CI VOGLIONO

800 g scalogni

1 dl vino bianco

2 c. zucchero

1 c. miele liquido

1 c.no grani di pepe misto, pestati

1 c.no semi di coriandolo in polvere

1 c.no semi di senape gialla

2 foglie di alloro

2 anice stellati

1 c.no sale



2 dl aceto di mele

2 c. zucchero

1 c.no sale



ECCO COME FARE

Scalogni: in una pentola mescolare gli scalogni sbucciati con il vino bianco e tutti gli ingredienti fino al sale compreso, quindi portare a bollore. Cuocere a fuoco medio per ca. 15 minuti. Togliere gli scalogni e metterli nei vasetti. Salamoia: unire l’aceto, lo zucchero e il sale al liquido di cottura, portare nuovamente a bollore, quindi versare il liquido ancora ­caldo sugli scalogni. Chiudere subito i vasetti e lasciarli raffreddare avvolti in un panno.

Conservabilità: si conserva per ca. 6 mesi in un luogo fresco e la riparo della luce. Una volta aperto, conservare il vasetto in frigo e consumare gli scalogni rapidamente.





Questa e altre ricette su fooby.ch

Fooby